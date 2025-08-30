В поселке Взморье под колесами авто пострадала 10-летняя велосипедистка (видео)

В пятницу вечером в пос. Взморье Светловского городского округа произошло ДТП с участием несовершеннолетней велосипедистки. Ребенок получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 17 часов 50 минут в районе дома 19 на ул. Заливной. 34-летний водитель автомобиля «Фольксваген» допустил наезд на 10-летнюю девочку на велосипеде, внезапно выехавшую на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетняя получила телесные повреждения и направлена в медицинское учреждение.

Видео со страницы «ВКонтакте» Госавтоинспекции области