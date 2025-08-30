В МВД подсчитали ущерб, причиненный россиянам мошенниками за семь месяцев 2025-го

За семь месяцев 2025 года ущерб от IT-преступлений в России вырос на 16%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос ТАСС.

«Актуальной остается проблема роста материального ущерба, причиненного противоправными деяниями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, который увеличился на 16% — со 100,5 млрд до 119,6 млрд рублей», — уточнили в МВД, отметив, что всего за этот период зарегистрировано 424,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

51,8% IT-преступлений относится к категориям тяжких и особо тяжких (220,1 тыс.) По сравнению с прошлым годом их число выросло на 7,4%. Почти две трети таких преступлений (62,5%, или 265,6 тыс.) совершается путем кражи или мошенничества.


