В Калининграде водитель «Киа» на перекрестке сбил 15-летнего скутериста (видео)

В пятницу, 29 августа, поздно вечером в Калининграде автомобиль столкнулся со скутером. В результате пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 22:39 на Советском проспекте в районе дома 8. Водитель «Киа» на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся со следующим со встречного направления прямо скутером под управлением 15-летнего юноши.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель скутера получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Видео со страницы Госавтоинспекции области «ВКонтакте»