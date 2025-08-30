МЧС: спасатели помогли рыбакам из перевернувшейся лодки в поселке Комсомольское

Спасатели МЧС помогли выбраться из воды рыбакам, чья лодка перевернулась на середине водоема. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Компания из пяти человек отправилась на баркасе на озеро Бурное поселка Комсомольское, бывший карьер по добыче песка и щебня. Один из мужчин остался сторожить судно, а четверо вышли на середину водоема на весельной лодке. Лодка перевернулась. У рыбаков было только два спасательных жилета. Потерпевшие бедствие предприняли попытку добраться до берега, но им помешал густой камыш. Они остановились на мелководье и обратились в экстренные службы по мобильному телефону», — рассказали в МЧС.

Поскольку подъездные пути и спуск на воду отсутствовали, спасательную лодку, мотор и средства спасения пришлось нести к воде вручную. Поиски пострадавших заняли около получаса из-за темноты. Сотрудники МЧС зашли в воду в гидрокостюмах, вывели рыбаков из зарослей камыша и транспортировали на берег в спасательном плавредстве. Также они сняли с баркаса пожилого мужчину, который замерз в ожидании товарищей и не имел навыков управлением судном. Все спасенные получили переохлаждение и были переданы медикам.