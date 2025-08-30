СМИ: во Львове на улице застрелили бывшего спикера Верховной рады Парубия

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий был застрелен на улице во Львове. Об этом, по данным «Коммерсанта», сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники. В местной полиции заявили, что во Франковском районе города расстрелян «известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения», не уточняя имя погибшего.

Согласно публикациям СМИ, в Парубия стрелял велосипедист, одетый в форму курьера. Информацию об убийстве бывшего спикера Верховной рады подтвердил председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий. Он сообщил, что Парубий скончался до приезда врачей. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что об убийстве ему стало известно от главы МВД и генпрокурора.

Андрей Парубий был одним из активистов «оранжевой революции» 2004 года. Во время протестов на киевском майдане Незалежности в 2013-2014 годах руководил самообороной. В 2014 году на политика было совершено покушение — во время встречи с соратниками в него бросили гранату. Пост спикера Верховной рады Андрей Парубий занимал с 2016 по 2019 год.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter