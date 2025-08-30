СМИ: во Львове на улице застрелили бывшего спикера Верховной рады Парубия

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий был застрелен на улице во Львове. Об этом, по данным «Коммерсанта», сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники. В местной полиции заявили, что во Франковском районе города расстрелян «известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения», не уточняя имя погибшего.

Согласно публикациям СМИ, в Парубия стрелял велосипедист, одетый в форму курьера. Информацию об убийстве бывшего спикера Верховной рады подтвердил председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий. Он сообщил, что Парубий скончался до приезда врачей. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что об убийстве ему стало известно от главы МВД и генпрокурора.

Андрей Парубий был одним из активистов «оранжевой революции» 2004 года. Во время протестов на киевском майдане Незалежности в 2013-2014 годах руководил самообороной. В 2014 году на политика было совершено покушение — во время встречи с соратниками в него бросили гранату. Пост спикера Верховной рады Андрей Парубий занимал с 2016 по 2019 год.