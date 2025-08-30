В Калининграде мошенники обманули пенсионерку, ожидавшую посылку с маркетплейса

Пенсионерка из Калининграда, ожидавшая посылку с маркетплейса, лишилась почти 600 тысяч рублей, попавшись на удочку мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщине в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы доставки известного маркетплейса. Он сообщил, что на имя пенсионерки поступил заказ, для доставки которого необходимо сообщить код из смс. Калининградка, которая на самом деле ждала посылку, сообщила код.

Вскоре женщине поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что к ее банковскому счету получили доступ третьи лица. Пенсионерку убедили, что ее сбережения в опасности, и предложили поместить их на «безопасный» счет. Действуя по указанию звонивших, пенсионерка перевела на счет, указанный аферистами, 585 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой злоумышленников, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В УМВД в очередной раз призывают: не верьте звонкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись. И помните: «безопасных счетов» не существует!