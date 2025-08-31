СК возбудил дело против мужчины, установившего GPS-трекер на чужой компьютер

Все новости по теме: Криминал

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего жителя поселка Большое Исаково по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Подозреваемому инкриминируется попытка отслеживать разговоры бывшей жены, сообщает телеграм-канал регионального управления СК. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, в июне 2025 года мужчина приобрел и тайком установил в системный блок персонального компьютера бывшей жены GPS-трекер, информация с которого при помощи специального программного обеспечения поступала на мобильный телефон подозреваемого. Благодаря этому мужчина получил доступ к личным разговорам бывшей жены без ведома и согласия последней. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий.

Как отметил руководитель Гурьевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области Андрей Бессонов в июле 2025 года за аналогичное преступление местному жителю суд назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы — осужденный установил отслеживающее устройство под днище автомобиля своей знакомой с целью получения сведений о ее передвижениях.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter