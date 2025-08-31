СК возбудил дело против мужчины, установившего GPS-трекер на чужой компьютер

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего жителя поселка Большое Исаково по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Подозреваемому инкриминируется попытка отслеживать разговоры бывшей жены, сообщает телеграм-канал регионального управления СК. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.



По версии следствия, в июне 2025 года мужчина приобрел и тайком установил в системный блок персонального компьютера бывшей жены GPS-трекер, информация с которого при помощи специального программного обеспечения поступала на мобильный телефон подозреваемого. Благодаря этому мужчина получил доступ к личным разговорам бывшей жены без ведома и согласия последней. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий.

Как отметил руководитель Гурьевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области Андрей Бессонов в июле 2025 года за аналогичное преступление местному жителю суд назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы — осужденный установил отслеживающее устройство под днище автомобиля своей знакомой с целью получения сведений о ее передвижениях.