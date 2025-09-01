Пенсионерка «предотвратила» оформление кредита, переведя мошенникам 3,7 млн

Все новости по теме: Криминал

Под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита 70-летняя пенсионерка из Калининграда лишилась более 3,7 млн руб. Мошенники действовали по схеме «безопасный счёт». Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Женщине в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на её имя. Под предлогом отмены операции собеседник начал убеждать пенсионерку перевести все имеющиеся денежные средства на «безопасный» счет. Поддавшись уговорам, потерпевшая перевела на указанные аферистами банковские счета все свои сбережения. Через несколько дней она поняла, что ей звонили мошенники.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter