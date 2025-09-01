Пенсионерка «предотвратила» оформление кредита, переведя мошенникам 3,7 млн

Под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита 70-летняя пенсионерка из Калининграда лишилась более 3,7 млн руб. Мошенники действовали по схеме «безопасный счёт». Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Женщине в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на её имя. Под предлогом отмены операции собеседник начал убеждать пенсионерку перевести все имеющиеся денежные средства на «безопасный» счет. Поддавшись уговорам, потерпевшая перевела на указанные аферистами банковские счета все свои сбережения. Через несколько дней она поняла, что ей звонили мошенники.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».