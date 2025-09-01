В посёлке под Светлым произошло ДТП, пострадал ребёнок (фото)

В Светловском округе в посёлке Ижевское 31 августа автомобиль «Мицубиси» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ауди», в котором находились трое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоиспенкции.

По предварительным данным, ДТП произошло в 10:20 на 0 км+150 м автодороги «Ижевское-Светлый». 39-летний водитель «Мицубиси» двигался со стороны Светлого, не справился с управлением (по словам водителя, отвлекся от управления), выехал на полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с «Ауди», где в детских удерживающих устройствах находилось трое детей.

В результате ДТП пострадал 4-летний пассажир «Ауди». Его доставили на автомобиле скорой медицинской помощи в медучреждение, где назначили амбулаторное лечение.