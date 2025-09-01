Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении школьницы в Гусеве

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении школьницы в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Гусеве Калининградской области школьницу жестоко избили сверстницы. Следственным управлением СК России по Калининградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил <...> представить доклад о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела», — отметили в ведомстве.

