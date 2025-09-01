В Калининграде в ДТП пострадали пассажиры такси и маршрутки (фото)

В Калининграде на улице Горького днём 1 сентября произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», при развороте допустил столкновение с маршрутным автобусом «Мерседес», который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадало 3 пассажира автомобиля и пассажир автобуса. На месте работают сотрудники отдела безопасности ДПС.