В Калининграде пенсионерка потеряла 2,7 млн после звонка из «налоговой»

Все новости по теме: Криминал

66-летняя калининградка лишилась более 2,7 млн руб. после звонка лжесотрудников налоговой службы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По словам потерпевшей, на её телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником налоговой инспекции. Он сказал, что ей необходимо записаться на приём для подтверждения доходов. Женщина продиктовала код из полученного СМС-сообщения, после чего связь прервалась.

Вскоре после этого заявительнице позвонил другой человек, выдававший себя за сотрудника банка. Он предупредил, что после разговора с «налоговой» её личные данные попали к мошенникам, получившим доступ к её банковскому счёту. Аферист предложил свою помощь и продиктовал алгоритм действий. Женщина, поверив в его благие намерения, следовала всем указаниям и перевела более 2,7 млн руб. на «безопасный» счёт. Позднее, осознав, что её обманули, пенсионерка обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

