УМВД области: Литве переданы двое осужденных за наркоторговлю и контрабанду (видео)

Из Калининградской области в Литовскую Республику переданы двое граждан сопредельного государства в возрасте 42 и 53 лет, осуждённые за наркопреступления в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

53-летний мужчина находился в международном розыске по инициативе НЦБ Интерпола Литвы за контрабанду наркотиков. Получив информацию от российских правоохранителей о том, что данный гражданин осуждён на 9 лет и 8 месяцев за покушение на сбыт 9 кг гашиша и отбывает наказание в пенитенциарном учреждении Российской Федерации, литовская сторона инициировала его передачу на родину.

Также по решению Генпрокуратуры РФ для отбытия наказания передан 42-летний гражданин Литвы, осуждённый в России на 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за контрабанду и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Действуя в составе организованной преступной группы, в марте 2017 года он перевёз из Эстонии в РФ 266 кг гашиша.

При сопровождении сотрудников отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Калининградской области преступники были переданы компетентным органам Литвы на автомобильном пункте пропуска «Чернышевское-Кибартай».

Видео пресс-службы областного УМВД

