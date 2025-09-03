В Калининграде директор компании потерял 2,2 млн руб., «получив» посылку

Все новости по теме: Криминал

Под предлогом курьерской доставки мошенники похитили у 77-летнего директора калининградской компаний 2,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Потерпевшему позвонил неизвестный, который сообщил, что калининградцу пришла посылка. Под предлогом доставки собеседник попросил мужчину продиктовать код из смс-сообщения. Спустя время в мессенджере пенсионеру поступил звонок от «сотрудника» правоохранительных органов. Он рассказал, что мошенники пытаются завладеть вкладами мужчины. Чтобы обезопасить свою сбережения, потерпевшему порекомендовали как можно скорее снять все денежные средства и положить их на «безопасный счёт». Действуя по указанию мошенников, калининградец снял все свои накопления и внес их на указанный счёт.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter