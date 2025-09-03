В Калининграде директор компании потерял 2,2 млн руб., «получив» посылку

Под предлогом курьерской доставки мошенники похитили у 77-летнего директора калининградской компаний 2,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Потерпевшему позвонил неизвестный, который сообщил, что калининградцу пришла посылка. Под предлогом доставки собеседник попросил мужчину продиктовать код из смс-сообщения. Спустя время в мессенджере пенсионеру поступил звонок от «сотрудника» правоохранительных органов. Он рассказал, что мошенники пытаются завладеть вкладами мужчины. Чтобы обезопасить свою сбережения, потерпевшему порекомендовали как можно скорее снять все денежные средства и положить их на «безопасный счёт». Действуя по указанию мошенников, калининградец снял все свои накопления и внес их на указанный счёт.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».