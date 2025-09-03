Житель Правдинского района получил срок за попытку сбыта более 26 кг конопли

Прокуратура Правдинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, совершенный в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

С сентября по ноябрь 2024 года житель пос. Дружба незаконно приобрел и хранил в доме по месту жительства 26,7 кг конопли. Часть наркотика подсудимый приготовил к дальнейшему незаконному сбыту, расфасовав в коробки. При этом в ходе расследования мужчина отрицал свою вину и заявлял, что хранил коноплю для личного потребления.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.