МВД: мошенники похищают деньги под видом подарочных курсов по психологии

Все новости по теме: Криминал

В России зафиксировали новую схему распространения вредоносного программного обеспечения под видом подарочных курсов по психологии. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

Пользовательница Telegram подписалась на канал по психологии. Через некоторое время ей пришло личное сообщение от имени автора канала с благодарностью за подписку и предложением скачать «подарочный курс». К сообщению был приложен файл «курсы.apk», рассказали в ведомстве. После установки файла вредоносная программа получила доступ к банковским приложениям на телефоне. Все средства были переведены мошенникам.

«Злоумышленники легко могут получить список подписчиков популярного канала и создать поддельный аккаунт его автора. После чего от имени автора рассылают подписчикам „эксклюзивные предложения“ или „бесплатные материалы“. Под видом документов, курсов или приложений передают вредоносное ПО», — пояснила пресс-служба.

