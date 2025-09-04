«Получение заказа» с маркетплейса закончилось для калининградца потерей 1,6 млн

В Калининграде 49-летний местный житель стал жертвой мошенников и потерял более 1,6 млн руб., взятых в кредит. Аферисты действовали по схемам «получение заказа» и «безопасный счёт». Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Мужчине в мессенджере поступил звонок от «представителя» одного из маркетплейсов. Калининградцу сообщили, что на его имя пришла посылка, для получения которой необходимо назвать код из смс-сообщения, что он и сделал. Через некоторое время мужчине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей портала государственных услуг, которая сообщила, что на имя калининградца пытаются оформить кредит. Для того, чтобы избежать этого, потерпевшему предложили самостоятельно оформить долговое обязательство в банке, а денежные средства перевести на «безопасный» счет. Следуя инструкциям собеседника, мужчина оформил кредит на сумму свыше 1,6 млн руб. и перевел их на указанные аферистами реквизиты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».