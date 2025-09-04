«Получение заказа» с маркетплейса закончилось для калининградца потерей 1,6 млн

Все новости по теме: Криминал

В Калининграде 49-летний местный житель стал жертвой мошенников и потерял более 1,6 млн руб., взятых в кредит. Аферисты действовали по схемам «получение заказа» и «безопасный счёт». Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Мужчине в мессенджере поступил звонок от «представителя» одного из маркетплейсов. Калининградцу сообщили, что на его имя пришла посылка, для получения которой необходимо назвать код из смс-сообщения, что он и сделал. Через некоторое время мужчине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей портала государственных услуг, которая сообщила, что на имя калининградца пытаются оформить кредит. Для того, чтобы избежать этого, потерпевшему предложили самостоятельно оформить долговое обязательство в банке, а денежные средства перевести на «безопасный» счет. Следуя инструкциям собеседника, мужчина оформил кредит на сумму свыше 1,6 млн руб. и перевел их на указанные аферистами реквизиты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter