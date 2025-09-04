УМВД: 18-летний новосибирец помог мошенникам выманить 10 млн у жительницы Балтийска

Все новости по теме: Криминал

В Калининградской области полиция задержала 18-летнего пособника дистанционных мошенников. Он оказался жителем Новосибирска, специально приехавшим в регион «на заработки». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть Балтийска обратилась 70-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что доступ к ее банковским счетам получили аферисты. Пенсионерку убедили, что для сохранения денежных средств ей необходимо передать все деньги курьеру. Женщина сняла с банковского счета сбережения и сообщила об этом мошенникам. В течение недели к потерпевшей приезжал мужчина, которому она отдала более 10 миллионов рублей. Об этом узнали родственники пенсионерки и отвезли ее в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Новосибирска, который специально приехал в Калининград в роли дроппера. Установлено, что юноша выполнял роль курьера в преступной схеме. Предложение о дополнительном заработке ему поступило в мессенджере: за денежное вознаграждение он должен был забрать у пенсионерки деньги и передать их третьему лицу, личность которого устанавливается.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

