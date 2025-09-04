В Зеленоградском районе в ДТП пострадал 2-летний ребенок

В четверг, 4 сентября, в Зеленоградском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Пострадал двухлетний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 16:25 в п. Шатрово. 20-летний водитель «Ауди» на правостороннем закруглении допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Дэу». В результате ДТП пострадал двухлетний пассажир, он доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.