В Калининградской области выявили «крупную сеть притонов для занятия проституцией» (видео)

Все новости по теме: Криминал

В Калининградской области правоохранители пресекли деятельность преступного сообщества, организовавшего крупную сеть притонов для занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 43-летний мужчина и его 46-летняя знакомая создали криминальную организацию, в состав которой вошло не менее 11 человек, осуществлявших содержание притонов для оказания сексуальных услуг.

Правоохранители провели свыше 30 обысков, изъяв электронные носители информации, компьютерную технику, сотовые телефоны, тетради и блокноты с информацией, имеющей доказательственное значение, а также денежные средства.

Возбуждены уголовные дела в отношении 13 местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 и 240 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — подписки о невыезде и надлежащем поведении, и шестерым — запрета определённых действий.

Видео предоставлено пресс-службой регионального УМВД

