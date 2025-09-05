Суд отправил в СИЗО 18-летнего юношу, обвиняемого в диверсионной деятельности

Центральный районный суд Калининграда отправил в СИЗО 18-летнего юношу, который обвиняется в диверсионной деятельности. По версии следствия, молодой человек сфотографировал в Зеленоградске релейные железнодорожные шкафы и отправил информацию неустановленному мужчине за 3500 руб., сообщает телеграм-канал областного суда.

«В августе 2025 года через мессенджер „Телеграмм“ он вступил в переписку с неустановленным мужчиной. Тот за денежное вознаграждение предложил осуществить разведку диверсионной уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в Зеленоградске», — сообщили в суде. Молодой человек должен был передать информацию об устройстве релейных железнодорожных шкафов. как полагает следствие, «используя эти сведения, их можно было разрушить их или повредить».

28 августа юноша сфотографировал релейные железнодорожные шкафы, после чего отправил файлы с фотографиями неустановленному лицу, за что получил 3500 рублей. Преступление было предотвращено сотрудниками УФСБ по Калининградской области.

3 сентября 2025 года молодой человек задержан, 4 сентября ему предъявлено обвинение. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2025 года. Постановление не вступило в законную силу.