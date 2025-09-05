Суд отправил в СИЗО 18-летнего юношу, обвиняемого в диверсионной деятельности

Суд отправил в СИЗО 18-летнего юношу, обвиняемого в диверсионной деятельности
Фото: телеграм-канал Калининградского областного суда
Все новости по теме: Криминал

Центральный районный суд Калининграда отправил в СИЗО 18-летнего юношу, который обвиняется в диверсионной деятельности. По версии следствия, молодой человек сфотографировал в Зеленоградске релейные железнодорожные шкафы и отправил информацию неустановленному мужчине за 3500 руб., сообщает телеграм-канал областного суда.

«В августе 2025 года через мессенджер „Телеграмм“ он вступил в переписку с неустановленным мужчиной. Тот за денежное вознаграждение предложил осуществить разведку диверсионной уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в Зеленоградске», — сообщили в суде. Молодой человек должен был передать информацию об устройстве релейных железнодорожных шкафов. как полагает следствие, «используя эти сведения, их можно было разрушить их или повредить».

28 августа юноша сфотографировал релейные железнодорожные шкафы, после чего отправил файлы с фотографиями неустановленному лицу, за что получил 3500 рублей. Преступление было предотвращено сотрудниками УФСБ по Калининградской области.

3 сентября 2025 года молодой человек задержан, 4 сентября ему предъявлено обвинение. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2025 года. Постановление не вступило в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter