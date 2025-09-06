Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении в Зеленоградске 13-летнего мальчика

Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Зеленоградске Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительной информации, в августе в Зеленоградске мужчина, используя малозначительный повод, жестоко избил 13-летнего воспитанника детского дома. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Региональным СК по данному факту возбуждено уголовное дело.

Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела должен быть предоставлен в СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

