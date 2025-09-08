С ресторана в Янтарном требуют компенсацию за травму ребенка в игровой комнате

В суд поступил иск прокуратуры о взыскании компенсации в пользу ребёнка, получившего травму в игровой комнате ресторана в Янтарном. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным прокуратуры, в августе прошлого года 6-летний ребенок находился со своей матерью в ресторане «Янтарная Легенда» на ул. Советской в поселке Янтарный. В детской игровой комнате мальчик зацепился ногой за сетку и упал, получив закрытый перелом правого предплечья со смещением.

При проведении обследования игровой комнаты эксперты выявили нарушения требований ГОСТ к безопасности конструкций, эксплуатации и обслуживанию детского игрового оборудования и покрытия детской площадки. В связи с этим 19 августа 2025 года прокуратурой в адрес гендиректора ООО «Янтарная Легенда» вынесено представление об устранении нарушений.

В прокуратуре считают, что ребёнок получил травму по причине ненадлежащего исполнения работниками ответчика своих должностных обязанностей и недостаточного контроля со стороны руководства, и требуют взыскать компенсацию морального вреда. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 28 октября.

В ресторане «Янтарная Легенда» от оперативного комментария «Новому Калининграду» по поводу случившегося воздержались.