С ресторана в Янтарном требуют компенсацию за травму ребенка в игровой комнате

Все новости по теме: Безопасность

В суд поступил иск прокуратуры о взыскании компенсации в пользу ребёнка, получившего травму в игровой комнате ресторана в Янтарном. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным прокуратуры, в августе прошлого года 6-летний ребенок находился со своей матерью в ресторане «Янтарная Легенда» на ул. Советской в поселке Янтарный. В детской игровой комнате мальчик зацепился ногой за сетку и упал, получив закрытый перелом правого предплечья со смещением.

При проведении обследования игровой комнаты эксперты выявили нарушения требований ГОСТ к безопасности конструкций, эксплуатации и обслуживанию детского игрового оборудования и покрытия детской площадки. В связи с этим 19 августа 2025 года прокуратурой в адрес гендиректора ООО «Янтарная Легенда» вынесено представление об устранении нарушений.

В прокуратуре считают, что ребёнок получил травму по причине ненадлежащего исполнения работниками ответчика своих должностных обязанностей и недостаточного контроля со стороны руководства, и требуют взыскать компенсацию морального вреда. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 28 октября.

В ресторане «Янтарная Легенда» от оперативного комментария «Новому Калининграду» по поводу случившегося воздержались.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter