В Полесском районе на ж/д переезде рельсобус столкнулся с автомобилем (фото)

Во вторник, 9 сентября, в Полесском районе произошло ДТП столкновение рельсобуса с автомобилем. Есть пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 07:50 часов на железнодорожном переезде на 1 километре 860 метров автодороги «Полесск — нефтебаза — Зеленое». В результате ДТП один из находившихся в автомобиле людей получил телесные повреждения.

В свою очередь, пресс-служба КЖД отмечает, что причиной столкновения стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся пригородным поездом № 6381 сообщением Неман — Калининград. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. <...>Пассажиры и локомотивная бригада пригородного поезда за медицинской помощью не обращались. На движение других пассажирских поездов происшествие не повлияло», — уточнили железнодорожники.