Пострадал водитель-нарушитель: в ГАИ уточнили подробности ДТП с авто и рельсобусом (видео)

Все новости по теме: Происшествия на железной дороге

В результате столкновения рельсобуса и автомобиля на железнодорожном переезде в Полесске травмы получил водитель, спровоцировавший ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

«В 07:46 в городе Полесске по улице Железнодорожной со стороны улицы Лазурной в направлении улицы Почтовой двигался автомобиль „Рено“ под управлением водителя 1995 года рождения, который совершил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с рельсобусом. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ГАИ.

Видео пресс-службы областной Госавтоинспекции

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter