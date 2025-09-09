Пострадал водитель-нарушитель: в ГАИ уточнили подробности ДТП с авто и рельсобусом (видео)

В результате столкновения рельсобуса и автомобиля на железнодорожном переезде в Полесске травмы получил водитель, спровоцировавший ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

«В 07:46 в городе Полесске по улице Железнодорожной со стороны улицы Лазурной в направлении улицы Почтовой двигался автомобиль „Рено“ под управлением водителя 1995 года рождения, который совершил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с рельсобусом. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ГАИ.

Видео пресс-службы областной Госавтоинспекции