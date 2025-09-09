В Балтийске пенсионерка перевела мошенникам 3 млн для «спасения» квартиры

Жительница Балтийска 1959-го года рождения лишилась более 3 млн руб., думая, что спасает свою квартиру от мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что аферисты пытаются оформить крупный кредит и похитить её деньги. Кроме того, собеседник утверждал, что пенсионерка может лишиться квартиры, так как из-за махинаций мошенников жилплощадь оказалась в залоге у банка. Для предотвращения дальнейших мошеннических действий и поимки преступников необходимо следовать инструкциям, сказал он. Потерпевшая поверила ему и перечислила деньги на чужой счет. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».