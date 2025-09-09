В ДТП на ул. Дачной в Калининграде погиб мотоциклист

В ДТП на ул. Дачной в Калининграде погиб мотоциклист
Фото: Telegram-канал ГАИ Калининградской области
На ул. Дачной в Калининграде во вторник, 9 сентября, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации, 09.09.2025 в 13:55 в г. Калининграде на ул. Дачной, д. 8 водитель 1985 года рождения, управляя мотоциклом „Хонда“, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Форд“ под управлением водителя 1978 года рождения, которая совершала поворот налево (двигалась в попутном направлении). В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

