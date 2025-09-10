Туск заявил о сбитых дронах в воздушном пространстве Польши

Польские военные применили оружие против объектов, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на премьер-министра страны Дональда Туска.

Туск также сообщил, что были уничтожены беспилотники, «способные представлять угрозу». «Операция продолжается», — заявил он, добавив, что проинформировал о происходящем генерального секретаря НАТО Марко Рютте.

В ночь на 10 сентября на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Киевская городская военная администрация объявила о работе ПВО, тревогу там отменили к утру среды. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозах ударов в регионах по всей территории страны, в том числе в Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

На этом фоне Оперативное командование Вооруженных сил Польши объявило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолёты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Позднее военные тоже сообщили об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию Польши, сейчас ищут их обломки. В командовании заявили, что рассматривают нарушение воздушного пространства как «акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности граждан».

Reuters отмечает, что это первый случай с начала конфликта России и Украины, когда Польша задействовала средства ПВО в своём воздушном пространстве. Агентство со ссылкой на Федеральное управления гражданской авиации США сообщает, что польские власти закрыли четыре аэропорта, в их числе — варшавский аэропорт имени Шопена и Жешув-Ясенка на юго-востоке страны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.