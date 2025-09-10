В Калининграде мошенники обманули местного жителя на 16 млн рублей

В Калининграде 63-летний местный житель лишился более 16 млн рублей, став жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Мужчина оформил заказ в приложении маркетплейса и периодически проверял дату выдачи покупки. Через какое-то время калининградцу позвонил неизвестный, представившийся курьером службы доставки, и предложил привезти товар до двери квартиры. В процессе разговора мошенник попросил у потерпевшего код из SMS, который он продиктовал.

После этого мужчине позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщили, что его аккаунт в приложении государственных услуг взломан. Чтобы спасти свои сбережения, потерпевшему предложили перевести денежные средства на «безопасный» счет. Следуя инструкциям мошенников, мужчина перевел им более 16 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».