В Калининграде мошенники обманули местного жителя на 16 млн рублей

Все новости по теме: Криминал

В Калининграде 63-летний местный житель лишился более 16 млн рублей, став жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Мужчина оформил заказ в приложении маркетплейса и периодически проверял дату выдачи покупки. Через какое-то время калининградцу позвонил неизвестный, представившийся курьером службы доставки, и предложил привезти товар до двери квартиры. В процессе разговора мошенник попросил у потерпевшего код из SMS, который он продиктовал.

После этого мужчине позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщили, что его аккаунт в приложении государственных услуг взломан. Чтобы спасти свои сбережения, потерпевшему предложили перевести денежные средства на «безопасный» счет. Следуя инструкциям мошенников, мужчина перевел им более 16 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter