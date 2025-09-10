Из-за пожара в Литве изменен маршрут следовавшего из Москвы в Калининград поезда

Из-за крупного пожара в столице Литвы был остановлен следовавший из Москвы в Калининград поезд. Состав решено направить по альтернативному маршруту, «в объезд опасного участка». Об этом «Новому Калининграду» сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.

«Дежурному по Калининградской железной дороге поступила информация от Литовских железных дорог, что поезд № 29 Москва-Калининград был остановлен из-за инцидента на станции Вайдотай. Поезд продолжит движение по измененному маршруту, в объезд опасного участка, естественно, с отклонением от графика движения. Каким будет отставание от расписания, мы сможем точно сказать, когда поезд зайдет на станцию Чернышевское», — уточнил Першин, добавив, что по расписанию состав должен был прибыть в Калининград в 15.24, однако из-за инцидента время будет подкорректировано.

По данным информагентства «Sputnik Литва», в Вильнюсе во вторник, 10 сентября, произошел крупный пожар — загорелся вагон с газом на заправочной станции сжиженного газа на улице Балтосиос Вокес, 3.

По словам очевидцев, на месте происшествия также был слышен звук взрыва, а столб черного дыма можно увидеть даже за несколько километров от эпицентра пожара. По предварительным данным, пострадал один человек.

Жителям близлежащих территорий рекомендовано не выходить на улицу, не открывать окна и двери, отключить кондиционер, поскольку дым опасен для здоровья.