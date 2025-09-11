Жительница Калининграда поверила в «безопасный счёт» и потеряла 1,4 млн

54-летняя жительница Калининграда перечислила мошенникам более 1,4 млн руб. личных сбережений под предлогом перевода денег на «безопасные счета». Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Женщине поступил звонок в мессенджере. Собеседник представился сотрудником силовых структур. Он сказал, что на имя калининградки пытаются оформить кредит, и порекомендовал перевести средства на «безопасный счет». Следуя указаниям звонившего, женщина обналичила личные сбережения. Все деньги были переведены «посредством банкоматов» по указанным мошенниками реквизитам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

