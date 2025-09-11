В Черняховском районе обнаружили подпольное производство алкоголя «известных марок»

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного производства алкогольной продукции, правоохранители выявили факт незаконного использования товарного знака. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, житель пос. Краснополянское Черняховского округа, его жена, отец и старший брат, организовали подпольное производство алкогольной продукции, незаконно используя торговые марки отечественных и зарубежных производителей. В общей сложности правоохранителями обнаружено и изъято около 6 тысяч литров этилового спирта и порядка 500 литров готовых алкогольных напитков, упакованных в бутылки с поддельными фирменными этикетками.

Помимо нелегального товара, у подозреваемых нашли полиграфическую продукцию для дальнейшего изготовления контрафакта. По предварительным данным, правообладателям нанесён ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей.

В отношении организованной группы лиц, занимавшихся незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции с использованием поддельных этикеток известных брендов, возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» .