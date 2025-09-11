В Черняховском районе обнаружили подпольное производство алкоголя «известных марок»

Все новости по теме: Криминал

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного производства алкогольной продукции, правоохранители выявили факт незаконного использования товарного знака. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, житель пос. Краснополянское Черняховского округа, его жена, отец и старший брат, организовали подпольное производство алкогольной продукции, незаконно используя торговые марки отечественных и зарубежных производителей. В общей сложности правоохранителями обнаружено и изъято около 6 тысяч литров этилового спирта и порядка 500 литров готовых алкогольных напитков, упакованных в бутылки с поддельными фирменными этикетками.

Помимо нелегального товара, у подозреваемых нашли полиграфическую продукцию для дальнейшего изготовления контрафакта. По предварительным данным, правообладателям нанесён ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей.

В отношении организованной группы лиц, занимавшихся незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции с использованием поддельных этикеток известных брендов, возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» .

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter