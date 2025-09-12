У жителя Светлого с долгом в 18 млн изъяли КАМАЗ и экскаватор (фото)

Фото: пресс-служба УФССП России по Калининградской области


У жителя Светлого, накопившего 18-миллионный долг, изъяли «КАМАЗ» и экскаватор. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

«Житель Московской области передал по договору беспроцентного займа жителю города Светлый Калининградской области 14 млн рублей, но не получил деньги обратно в установленные сроки. Пришлось обращаться в суд, который обязал светловчанина вернуть заём в полном объёме, а ещё оплатить штраф и неустойку. Таким образом, общая сумма задолженности составила более 18 млн рублей», — говорится в сообщении.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Светловского городского округа УФССП России по Калининградской области. Должник не исполнил решение суда добровольно. И хотя мужчина не избегал контактов с судебными приставами, он скрыл движимое имущество, на которое можно обратить взыскание. Однако сотрудникам органов принудительного исполнения всё же удалось разыскать принадлежащие должнику экскаватор и «КАМАЗ».

Оба транспортных средства находились в Гвардейском районе. Светловские приставы направили коллегам из Гвардейска поручение о совершении исполнительных действий, которое они успешно отработали — арестовали и изъяли имущество должника.

Теперь у владельца специализированного транспорта есть десять дней на погашение задолженности. Далее начнётся процедура оценки и передачи имущества на торги.

