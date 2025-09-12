Пенсионерка из Калининграда дважды стала жертвой аферистов, пытаясь купить гармонь

Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 100 000 рублей под предлогом покупки гармони. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

64-летняя женщина нашла публикацию с подходящим музыкальным инструментом на сайте бесплатных объявлений. Связавшись с продавцом, она договорилась о покупке и доставке товара в Калининград и перевела собеседнику 19 000 рублей. Однако после оплаты товара мошенник перестал отвечать и удалил объявление. Несмотря на негативный опыт, калининградка нашла новую публикацию с гармонью и оформила второй заказ. В этот раз «покупка» обошлась в 86 000 рублей. В общей сложности женщина потеряла 105 тысяч рублей.

По данному факту следователем возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных действий.