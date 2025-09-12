«Лукойл»: у вертолёта Ми-8 сработало табло «стружка правого двигателя»

При заходе на посадку в аэропорт Храброво на борту вёртолета, принадлежавшего авиакомпании «Лукойл-Авиа», сработало сигнальное табло «стружка правого двигателя» (предупреждает об обнаружении металлической стружки в масле двигателя, что указывает на износ или повреждение деталей. — прим. «Нового Калининграда»). При этом параметры его работы были в норме. Об этом сообщила пресс-служба «Лукойл-Калининградморнефть» в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Термин „жесткая посадка“ к данной ситуации неприменим: вертолёт приземлился в штатном режиме», — добавили в пресс-службе. На борту воздушного судна находилось 20 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации воздушного транспорта и соблюдения прав пассажиров, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее СМИ сообщали, что 11 сентября сложные погодные условия в Калининграде привели к жесткой посадке вертолета.