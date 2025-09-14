В Ленинградской области с рельсов сошёл поезд, погиб машинист

В Лужском районе Ленинградской области, на перегоне Строганово — Мшинская сошёл с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами товарного состава. О том, что следователи проверят версию диверсии, утром 14 сентября сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«В настоящее время на месте инцидента работают сапёры. Электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования», — написал Дрозденко.

Через полтора часа после первого сообщения Дрозденко со ссылкой на РЖД заявил, что к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. Он также уточнил, что с рельсов сошли не три порожних вагона, а тепловоз с 15 пустыми цистернами. О жертвах глава региона также не заявлял.

Лишь через три часа после этого уточнения последовала информация о гибели машиниста поезда.

«Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой, — написал Дрозденко. — В регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта. Направляем дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направлениях», — заключил он, добавив, что власти намерены увеличить количество автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург.

