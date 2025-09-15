Метеорологи: за половину сентября норма осадков в Калининграде превышена втрое

В ряде муниципалитетов Калининградской области в течение минувших суток из-за интенсивных осадков фиксировались подтопления (в частности, очевидцы сообщают, что были затоплены центральные улицы Полесска). Как отмечают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», за прошедшие метеорологические сутки (с 20 часов субботы до 20 часов воскресенья) на метеостанциях Черняховска и Советска выпало 49 и 48 мм осадков соответственно, что составляет 67% от калининградской нормы за сентябрь.

«В Железнодорожном — 41 мм, в Калининграде — 24 мм, на побережье — меньше. Под основной „полив“ попал юг, центр, частично восток и север региона. Увы, о количестве выпавших осадков мы можем судить по имеющимся метеостанциям — местами очевидно могло выпасть и больше», — отмечают эксперты, добавляя, что Калининграде (Низовье) без учёта вечерних дождей (после 20 часов) уже выпало 111 мм с начала месяца, то есть в 1,5 раза больше месячной нормы. Это означает, что за половину месяца в областном центре зафиксирована уже тройная норма осадков.