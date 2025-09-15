В Гурьевске приставы взыскали 1,2 млн рублей за посевы, вытоптанные баранами

В Гурьевске приставы взыскали 1,2 млн рублей за посевы, вытоптанные баранами
Фото: пресс-служба УФССП России по Калининградской области
Приставы Гурьевского округа взыскали в пользу агропредприятия 1,2 млн рублей в качестве возмещения ущерба, нанесённого стадом баранов посевам рапса. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

«Агрохолдинг взял в аренду земельный участок и засадил его рапсом. Однако посевы погибли: на поле зашло стадо баранов в количестве более тысячи голов, которые вытоптали и съели растения. Руководство организации обратилось в суд, который постановил взыскать с индивидуального предпринимателя ущерб 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Гурьевского района УФССП России по Калининградской области. Чтобы побудить должника к исполнению решения суда, на счета гражданина был наложен арест. Также сотрудники органов принудительного исполнения установили, что в собственности у фермера есть легковой автомобиль марки «Toyota Camry» 2015 г.в., два грузовых фургона марки «Mercedes-Benz Sprinter» 2004 и 2008 г.в., а также земельный участок площадью 23 га. В отношении имущества должника был вынесен запрет регистрационных действий.

Принятые меры убедили гражданина полностью погасить задолженность. Вместе с тем ограничения со счетов и имущества были сняты только после дополнительной оплаты 85 тысяч рублей — исполнительского сбора, вынесенного за неисполнение требований исполнительного документа в установленные законом сроки.

Денежные средства направлены взыскателю и в консолидированный бюджет государства, отметили в пресс-службе.

