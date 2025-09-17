20-летний житель области попал под статью за осквернение могилы участника СВО

В Багратионовском районе по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту надругательства над местом захоронения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 26 августа в поселке Гвардейское 20-летний местный житель с помощью моторного масла и спичек поджег могильный крест и ритуальные венки на могиле участника специальной военной операции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

