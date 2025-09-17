Жительницу Советска подозревают в осквернении могил на городском кладбище

21‑летняя жительница Советска подозревается в осквернении могил и краже ваз на городском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В дежурную часть обратилась 72-летняя женщина. Она рассказала, что на городском кладбище неизвестные сорвали с надгробия могилы её сына мемориальное украшение в виде Ордена Мужества. Сотрудники полиции установили, что к произошедшему причастна ранее не судимая местная жительница. Полицейские задержали подозреваемую.

В ходе дальнейшей работы они выяснили, что женщина сломала плитку и бордюр на другой могиле, а также подожгла несколько венков и похитила две гранитные вазы на территории кладбища.

Фото: пресс-служба регионального МВД

По результатам разбирательства в отношении женщины следователями органов внутренних дел были возбуждены уголовные дела по ст. 244 и 158 УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливается сумма причинённого ущерба.