В Малом Исаково неизвестный водитель сбил на переходе 15-летнюю девушку и скрылся

В среду, 17 сентября, в Гурьевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девушка-пешеход. Водитель скрылся с места аварии. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 19:47 в пос. Малое Исаково на ул. Гурьевской в районе дома 1Б. Автомобиль под управлением неустановленного водителя допустил наезд на 15-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель помог пострадавшей подняться и покинул место ДТП до приезда сотрудников полиции. Девушка самостоятельно обратилась в медучреждение.