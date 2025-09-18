В Калининграде автомобилистка на ходу выпрыгнула из потерявшего управление «Пежо» (видео)

В Калининграде женщина-водитель покинула транспортное средство во время движения из-за технической неисправности авто. Инцидент произошел в среду, 17 сентября, в районе Южного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, «в 21:31 на площади Калинина в районе дома 28 двигался автомобиль „Пежо“ под управлением 30-летнего водителя, которая вследствие технической неисправности автомобиля была вынуждена экстренно покинуть транспортное средство. После чего неуправляемый автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение справа по ходу движения».

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.

Фото и видео предоставлены пресс-службой областной Госавтоинспекции