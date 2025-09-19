В калининградской гимназии выявили случай заболевания корью

В связи с выявленным случаем заболевания корью у учащегося 32-й гимназии Калининграда управление Роспотребнадзора по Калининградской области организовало комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 18 сентября.

«Согласно санитарному законодательству, для предотвращения распространения инфекции временно от учебных занятий и работы отстранены учащиеся и сотрудники, не имеющие полного курса вакцинации против кори, не болевшие данным заболеванием. Им будет предложено пройти вакцинацию по эпидемиологическим показаниям. Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение для раннего выявления возможных симптомов заболевания. Медицинским организациям по месту жительства заболевшего поручено провести экстренную вакцинацию лиц, не имеющих сведений о прививках, не привитых ранее независимо от возраста. Управление осуществляет контроль полноты и своевременности противоэпидемических мер», — говорится в сообщении.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, корь — высокозаразное вирусное заболевание преимущественно с воздушно-капельным путём передачи. Проявляется в типичной форме кашлем и (или) насморком, конъюнктивитом, общей интоксикацией, поэтапным высыпанием пятнисто-папулёзной сливной сыпи и пигментацией.

Единственный метод защиты — вакцинация. Вакцинация против кори проводится в плановом порядке, в рамках Национального календаря профилактических прививок. Дети прививаются в возрасте 1 года и 6 лет. Взрослые, в случае отсутствия прививки в детстве, прививаются двукратно с интервалом 3 месяца. Прививки по эпидпоказаниям проводятся в очагах кори. Вакцинации подлежат не болевшие корью ранее, непривитые, не имеющие сведений о прививках против кори, а также привитые однократно старше шести лет.

