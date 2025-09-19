В порту Санкт-Петербурга задержали партию кокаина на 20 миллиардов рублей

Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

В порту Санкт-Петербурга на корабле с грузом бананов обнаружили крупную партию кокаина, оценочная стоимость которого превышает 20 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа 2025 года на территории морского порта Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне «Cool Emerald» из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 кг с упаковкой (масса нетто 1515 кг)«,- уточнили в ФСБ, уточнив, что оценочная стоимость изъятый наркотиков на черном рынке превышает 20 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание всех участников наркотрафика.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter