В порту Санкт-Петербурга задержали партию кокаина на 20 миллиардов рублей

В порту Санкт-Петербурга на корабле с грузом бананов обнаружили крупную партию кокаина, оценочная стоимость которого превышает 20 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа 2025 года на территории морского порта Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне «Cool Emerald» из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 кг с упаковкой (масса нетто 1515 кг)«,- уточнили в ФСБ, уточнив, что оценочная стоимость изъятый наркотиков на черном рынке превышает 20 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание всех участников наркотрафика.