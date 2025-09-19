Жительница Гурьевска лишилась 1,3 млн при попытке купить машину по объявлению

Мошенники похитили у 27-летней жительницы Гурьевска около 1,3 млн руб. под предлогом продажи автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Девушка нашла объявление о продаже автомобиля «Хендай» «по приемлемой цене» и связалась с продавцом. Договорившись о покупке, потерпевшая перевела на банковский счет мошенника 1,3 млн руб. Как отметили в пресс-службе УМВД, «перевод всей суммы на банковский счёт продавца не вызвал у нее подозрений». После этого аферист перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В полиции призывают граждан быть внимательными при покупках в интернете, тщательно проверять информацию и воздерживаться от предоплаты без подтверждения надежности продавца.

