В Гусеве суд вынес приговор курьеру мошенников, похитившего свыше 1 млн

В Гусеве суд вынес приговор курьеру мошенников, похитившего свыше 1 млн
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Гусеве к лишению свободы приговорили курьера телефонных мошенников, который похитил у двух пенсионерок более 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

В мае 2024 года не установленные лиц позвонили пожилой жительнице Гусева (1948-го года рождения), представились сотрудниками банка и сообщили ей, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить это, мошенники предложили потерпевшей снять с банковских счетов все денежные средства и передать их через «курьера-инкассатора». Будучи обманутой, пенсионерка передала подсудимому денежные средства в размере 178 тыс. руб.

В июле 2024 года курьер аналогичным способом забрал у второй потерпевшей 1952 года рождения 925 950 руб. За работу подсудимый оставлял себе вознаграждение в размере 2,5% от полученной суммы, а остальные деньги переводил не установленным лицам. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 159 УК РФ как «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину», а также — по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес несовершеннолетний возраст виновного (преступления были совершены в 17 лет), явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, частичное возмещение причиненного вреда.

Приговором Гусевского городского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших взыскали 1 083 950 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter