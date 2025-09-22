В Гусеве суд вынес приговор курьеру мошенников, похитивших свыше 1 млн

В Гусеве к лишению свободы приговорили курьера телефонных мошенников, который похитил у двух пенсионерок более 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

В мае 2024 года не установленные лиц позвонили пожилой жительнице Гусева (1948-го года рождения), представились сотрудниками банка и сообщили ей, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить это, мошенники предложили потерпевшей снять с банковских счетов все денежные средства и передать их через «курьера-инкассатора». Будучи обманутой, пенсионерка передала подсудимому денежные средства в размере 178 тыс. руб.

В июле 2024 года курьер аналогичным способом забрал у второй потерпевшей 1952 года рождения 925 950 руб. За работу подсудимый оставлял себе вознаграждение в размере 2,5% от полученной суммы, а остальные деньги переводил не установленным лицам. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 159 УК РФ как «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину», а также — по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес несовершеннолетний возраст виновного (преступления были совершены в 17 лет), явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, частичное возмещение причиненного вреда.

Приговором Гусевского городского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших взыскали 1 083 950 рублей. Приговор не вступил в законную силу.