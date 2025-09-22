Двух калининградцев ждет суд по делу о мошенничестве при получении выплат

Все новости по теме: Криминал

В Калининграде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя и его 44-летней знакомой. Они обвиняются по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в мае 2023 года обвиняемые изготовили бизнес-план, содержащий недостоверные сведения о намерении оказывать в Калининграде клининговые услуги, для которых требовалось приобретение профессионального оборудования и инструментов. Предоставив бизнес-план и другие документы в горадминистрацию, соучастники получили выплату в размере 350 тыс. рублей в рамках социального контракта. В дальнейшем они представили фиктивные документы об исполнении условий контракта, похитив денежные средства.

Кроме того, в июне 2023 года мужчина аналогичным способом похитил из бюджета еще 350 тыс. рублей, представив фиктивный бизнес-план о намерении осуществлять строительство дорог и парковых зон.

Уголовное дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде Калининграда.

