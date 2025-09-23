Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения калининградки бывшим мужем

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жительницы Калининграда со стороны бывшего супруга. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Согласно информации, опубликованной в социальных медиа, в Калининграде мужчина похитил бывшую жену и избил её в машине. По словам женщины, подобное насилие продолжается уже три года, при этом полиция неоднократно отказывалась принимать меры правового характера в отношении ее экс-супруга. Следственными органами СК России по Калининградской области по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).