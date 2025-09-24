В ГАИ сообщили подробности массового ДТП на трассе Калининград — Нестеров (видео)

Фото: региональное управление МЧС России





Пассажиры автобуса не пострадали в массовой аварии на трассе Калининград — Нестеров. Подробности ДТП сообщили в региональном управлении ГАИ.

«По предварительной информации, 23.09.2025 в 20:25 на 44 км 200 м автодороги „Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой“ произошло столкновение автомобиля „Фольксваген“ под управлением водителя 1980 года рождения и автомобиля „Шкода“ под управлением водителя 1996 года рождения. После столкновения автомобиль „Фольксваген“ отбросило на двигающийся в левой полосе автобус „Скания“ под управлением водителя 1971 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Спасатели МЧС России ликвидировали последствия ДТП. «Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России деблокировали труп мужчины, оказали первую помощь второму пострадавшему и передали его медикам, а также отключили аккумуляторные батареи трёх транспортных средств, предотвратив угрозу возгорания. Кроме этого, установили ограждения и освещение трассы. На месте работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС России», — сообщили в пресс-службе регионального управления министерства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.