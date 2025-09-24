В ГАИ сообщили подробности массового ДТП на трассе Калининград — Нестеров (видео)

Все новости по теме: ДТП
Фото: региональное управление МЧС России


Пассажиры автобуса не пострадали в массовой аварии на трассе Калининград — Нестеров. Подробности ДТП сообщили в региональном управлении ГАИ.

«По предварительной информации, 23.09.2025 в 20:25 на 44 км 200 м автодороги „Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой“ произошло столкновение автомобиля „Фольксваген“ под управлением водителя 1980 года рождения и автомобиля „Шкода“ под управлением водителя 1996 года рождения. После столкновения автомобиль „Фольксваген“ отбросило на двигающийся в левой полосе автобус „Скания“ под управлением водителя 1971 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Спасатели МЧС России ликвидировали последствия ДТП. «Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России деблокировали труп мужчины, оказали первую помощь второму пострадавшему и передали его медикам, а также отключили аккумуляторные батареи трёх транспортных средств, предотвратив угрозу возгорания. Кроме этого, установили ограждения и освещение трассы. На месте работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС России», — сообщили в пресс-службе регионального управления министерства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter